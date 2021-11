Anitta vai homenagear Marilia Mendonça no Grammy Latino

A brasileira destacou que a homenagem para Marilia está sendo preparada com "muito amor e carinho". Ela ressalvou ainda que não sabe se terá alguma apresentação musical para a cantora na "parte brasileira do Grammy". "Na parte que eu estava tentando que era a internacional, o que consegui foi essa homenagem solene super bacana. Vai ser lindo", concluiu.

Ela acrescentou que chegou a conversar com Maiara e Maraisa para participarem do tributo, mas a dupla já tinha shows na data. "Acabou que não daria para elas fazerem".

"Eu tentei, mas como era tudo muito em cima da hora, o que a gente conseguiu --e muito obrigada-- foi um espaço super bacana para falar a história dela e tal, uma homenagem, porém não vai ter esse musical", afirmou ela no Stories do Instagram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 28, anunciou que fará uma homenagem para Marilia Mendonça no Grammy Latino, que acontece nesta quinta (18). A funkeira disse que tentou conversar com os organizadores para que o tributo fosse em forma de uma apresentação musical, mas isso não foi possível.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.