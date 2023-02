Anitta se disfarça para curtir folia em Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta agitou uma multidão com seu bloco de Carnaval no tradicional Circuito Barra-Ondina da folia baiana na última sexta (17). Porém, quem disse que ela não poderia curtir também? A artista resolveu colocar um disfarce para passar despercebida nos festejos baianos (assista abaixo).

