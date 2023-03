Anitta se arruma com Paris Hilton para o casamento de Lele Pons

"Quem me acompanha desde o comecinho, desde que eu morava em João Pessoa, sabe que eu tenho uma grande ídola, que é a Lele Pons", contou Gkay aos seus seguidores. "Essa mulher era um sonho tão distante para mim, e hoje eu estou indo no casamento dela. Vocês têm noção? Casamento é uma coisa sagrada", disse ainda, emocionada.

Na sexta-feira (3), Paris Hilton usou suas redes sociais para prestar uma homenagem à amiga Lele Pons e resgatar fotos e vídeos de momentos vividos pelas duas. "Fiquei tão feliz por estar ao seu lado quando você foi pedida em casamento no [festival de música eletrônica] Tomorrowland e agora estou tão feliz por estar ao seu lado como madrinha no seu dia especial", publicou a socialite.

Tanto a cantora quanto a socialite foram convidadas para ser madrinhas da venezuelana radicada no país norte-americano. "É o dia da Lele", escreveu Anitta no Instagram, ao compartilhar a selfie que tirou com Paris.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta apareceu neste sábado (4) ao lado de ninguém menos que Paris Hilton. Recém-maquiadas e combinando um conjunto esportivo cor-de-rosa, as duas se encontraram durante os preparativos para o casamento da influenciadora Lele Pons com o rapper Guaynaa, em Miami, nos Estados Unidos.

