Anitta rebate críticas e diz que não escolheu ser cantora para ficar rica

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anitta, 29, resolveu não deixar para depois uma treta que se envolveu com seguidores na manhã desta segunda-feira (11). Tudo começou depois que a cantora admitiu em um post nas redes sociais que gostaria de ter uma vida menos agitada. Ela até citou que detalhes da sonhada "rotina ideal" e acabou ganhando críticas, que repercutiram na internet. Anitta, então, mandou uma resposta atravessada para quem a detonou.

"Vocês acham que conseguir todas essas coisas que, desde o século passado, não se vê uma cantora brasileira conquistar é fácil? Custa mais trabalho que todos vocês possam um dia imaginar. Não acreditem na vida bonita do Instagram. Meu trabalho é passar alegria para vocês no dia a dia e é isso que fazemos nas redes sociais. A realidade do perrengue por trás de cada coisinha que acontece, eu mostro nos meus filmes e documentários e normalmente não cabe nem metade", detalhou a intérprete de "Girl From Rio".

Anitta ressaltou que todas profissões são complicadas e passam por dificuldades. Ela ainda explicou que ser cantora foi vocação e também um desejo de poder transformar as coisas ao seu redor. "Cada profissão tem a sua dificuldade. A minha escolha não foi ser cantora para ganhar dinheiro, ficar rica e aproveitar o bem bom. Minha escolha foi mudar vidas, dar voz e visibilidade a coisas importantes. Representar", disse.

Ela aproveitou para criticar mais uma vez o atual governo brasileiro. "Um país quase que esquecido por tanta sujeira na política. Usar o entretenimento para trazer um holofote para mim que me permite jogar esse holofote de vez em vez para cada situação que se faz necessária em cada momento. Escolher a luta não é fácil, é difícil" comentou Anitta para completar.

"Na Europa, em Honório [Gurgel, na zona norte do Rio.Em Miami ou em Japeri [região metropolitana do Rio]. O lugar pode mudar, mas os desafios seguem crescendo. Todas as vezes que precisarem de mim e me pedirem: 'Anitta, faz alguma coisa' e eu sou capaz de realmente fazer, é porque se luta DEMAIS para conseguir atingir esse ponto. Lembrem sempre disso", finalizou ela.