Angelina Jolie diz que vai embora dos EUA assim que gêmeos completarem 18 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio ao processo conturbado de seu divórcio de Brad Pitt, que já se estende a há oito anos, Angelina Jolie disse que não quer mais viver nos Estados Unidos. A atriz e diretora pretende se mudar em breve para o Camboja, onde nasceu seu primogênito, Maddox, 23.

Em entrevista ao Hollywood Reporter, a atriz confessou que só mora em seu país natal devido à guarda compartilhada dos dois filhos caçulas, ainda menores de idade, com o ex. Os gêmeos Vivienne e Knox têm 16 anos.

"Tenho que morar em Los Angeles por causa do divórcio. Mas assim que eles fizerem 18, estaremos livres para ir embora", disse Angelina, protagonista do filme "Maria", que acaba de estrear no Festival de Veneza.

A atriz disse que espera encontrar sossego no país asiático. "Quando se tem uma família numerosa, tudo o que você quer é privacidade, paz e segurança. A humanidade que encontrei ao redor do mundo é diferente daquela com a qual eu cresci aqui", disse ela sobre Los Angeles, sua cidade natal.

Apesar da guarda compartilhada, a relação dos filhos com Brad Pitt é conturbada. Recentemente, uma das filhas, Shiloh, 18, retirou o sobrenome do pai. Angelina e o ex ainda são pais de Pax, 20 e Zahara, 19.