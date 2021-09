Ana Maria Braga surge com tapa-olho após cirurgia de catarata

A apresentadora do Mais Você (Globo) tem o hábito de contar acontecimentos da vida pessoal nas redes sociais. Neste sábado (11), por exemplo, ela agradeceu à Melissa Schlukebier pela tatuagem que fez em sua homenagem. O rosto da apresentadora foi desenhado na coxa da cabeleireira, que também já marcou a pele com imagens de Elke Maravilha, Hebe Camargo, Madonna e Cher.

André Marques, Angélica, Cissa Guimarães e Daniela Mercury estão entre as celebridades que mandaram mensagens positivas para Ana Maria. "Eu operei. Uma dia 15/12 e a outra dia 22/12. Melhor coisa que fiz na minha vida", disse Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo (1978-2021), que morreu dia 4 de maio devido a complicações da Covid-19.

"Pirata moderna, só que não", brincou Ana Maria, contando que está completamente recuperada da operação. "Eu achava que catarata era uma coisa de outro mundo, mas olha é uma cirurgia de 15 ou 20 minutos", detalhou. "Parece um milagre mesmo! Então, se você está com um borrão na visão dá uma passada no médico ver o que é!", aconselhou a loira.

