Ana Clara vai comandar programa de culinária no GNT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Clara agora tem mais um programa na conta. A ex-BBB vai comandar um programa de culinária e bate-papo. A nova empreitada vai se chamar Panelaço Ao Vivo e vai ser exibida no canal GNT. Este ano, ela já comandou a segunda temporada de Túnel do Amor (Multishow).

