Ana Carolina gravará show da turnê em que homenageia Cássia Eller

"Realizar essa turnê sempre foi um sonho que jamais poderia supor que seria possível. Poder finalmente registrá-la e, em breve, dividir com os fãs, então, me deixa absolutamente comovida", diz Ana.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ana Carolina fará uma gravação audiovisual da turnê "Ana Canta Cássia -Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você", em que homenageia a "ídola" Cássia Eller. A produção será realizada durante um show no dia 7 de maio, no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Ainda não foi definido em que formato as imagens da apresentação serão lançadas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.