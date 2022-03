Alex Escobar afirma que 'faria de tudo para ficar careca antes'

Com a saída de Schmidt do Fantástico, Escobar assumiu comando do quadro dos tradicionais Cavalinhos. Em entrevista ao site F5, ele disse que esse momento de sua carreira pode ser considerado sua "maior vitória profissional".

"Parabéns! A propósito, o meu nível de calvície me dá direito a comemorar a data?", brincou Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 22 (Globo). "Depois de você, o melhor é o nosso Careconi, que aliás, tem cabelo", disse Felipe Andreoli.

"Eu recomendo! Aceite-se do jeito que é, dedique seus esforços a ser melhor por dentro. Deixe sua felicitação aqui embaixo! Me queiram bem!", completou o jornalista. Nos comentários fãs e internautas elogiaram a atitude de Escobar.

