'Ainda Estou Aqui' alcança 97% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Ainda Estou Aqui" atingiu a marca de 97% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes. O agregador de avaliações da imprensa especializada em todo o mundo também registrou 98% de aprovação do público, reforçando a ampla aclamação que o filme vem recebendo desde a sua estreia no Festival de Veneza, em 2024.

O longa dirigido por Walter Salles concorre a três categorias no Oscar 2025, que vai ao ar no próximo dia 2 de março, e pode levar as estatuetas de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, pelo papel de Fernanda Torres.

Há aproximadamente um mês, quando o longa chegou aos cinemas americanos e as indicações ao prêmio da Academia foram anunciadas, o filme registrava um índice de 95% de aprovação dos críticos.

A mudança coloca o filme como o mais bem avaliado dos indicados à categoria principal deste Oscar, seguido por "Anora" e "O Brutalista", empatados com 94%.

Desde o seu lançamento nos Estados Unidos, o filme já arrecadou US$ 3,5 milhões nas bilheterias americanas e se tornou o terceiro longa nacional de maior sucesso no país.