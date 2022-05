Adriane Galisteu homenageia Ayrton Senna nos 28 anos da morte do piloto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora , Adriane Galisteu, 49, fez uma homenagem ao piloto Ayrton Senna, seu ex-namorado, neste domingo (1º), dia que completa 28 anos da morte do piloto de Fórmula 1 em um acidente no Grande Prêmio de San Marino.

Galisteu compartilhou uma foto antiga com o piloto, da época em que os dois namoravam com a legenda: "Pra sempre". Eles namoraram por cerca de um ano até a morte do piloto aos 34 anos, no dia 1º de maio de 1994.

Internautas elogiaram a homenagem que a apresentadora fez ao piloto. "Você é mesmo maravilhosa, tanto tempo se passou e você nunca deixou de prestar homenagem a ele. Mesmo casada, nunca deixou de dizer o carinho enorme e admiração por ele! Deus abençoe seu caráter, te adoro e admiro muito!"

Uma pessoa comentou a publicação dizendo que Galisteu foi uma companheira maravilhosa para Senna. "Máximo respeito por você, a companheira maravilhosa desse ícone também maravilhoso", escreveu. Outra usuária da rede disse: "Eu sei como é difícil, mesmo que [tenha] passado anos, a dor é a mesma para você. Se sinta abraçada."

Em 2020, a apresentadora disse em entrevista ao canal de YouTube "Rap77" que sente orgulho e prazer em falar do ex-companheiro e que o filho Vittorio Iodice, 11, é fã do piloto. "[Ele] sabe muito bem quem ele é, quem ele foi, que ele foi meu namorado, tudo o que eu vivi. E já é fã do Ayrton Senna", disse na época.

A apresentadora contou que ao contrário do que as pessoas acham, ela não fica incomodada em abordar a relação do passado, mesmo em meio a tantas polêmicas -como a de que ela não era aceita pela família do piloto. "Não tem como fugir de uma história tão grande, tão maravilhosa e tão poderosa quanto essa", afirmou.

Além de Galisteu, Senna namorou Xuxa Meneghel e foi casado com Liliane Vasconcellos Souza. Existem boatos também de que ele teve casos com Monique Evans e Virginia Nowicki, porém nunca foram confirmados.