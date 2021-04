Adoraria um convite para atuar em novela ou série, diz Luan Santana

Na novelinha adolescente, ele contracenou com a atriz Maria Luiza, que vivia a personagem Mari. Na trama, ele está grávida de Franz (Ronny Kriwat), mas apaixonada por Jeff (Cadu Libonati). Confusa com a situação, ela passa a sonhar com Luan Santana, de quem é fã.

Perguntado se toparia fazer uma novela ou filme, ele respondeu: "Com certeza". "Adoraria um convite para atuar", disse. "Tive a experiência de apresentar o Só Toca Top ao lado de uma das maiores estrelas das telenovelas, a Fernanda Souza, e apresentar traz também um pouco da atuação. Ela me dava umas dicas. Foram bons tempos."

