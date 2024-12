Adaptação de 'Bambi' com animais de verdade recebe o seu primeiro trailer

Além do protagonista, o trailer lançado pela A2 Filmes apresenta alguns de seus companheiros, caso do coelho tambor e uma série de outros animais.

Apesar da trama similar a do desenho de 1942, que acompanha a vida de um jovem cervo forçado a viver sozinho na floresta após a morte de sua mãe, a nova versão é filmada com animais verdadeiros, distante das recriações digitais que tem adaptado animações antigas da Disney nos últimos anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.