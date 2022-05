Acervos de Lucio Costa e Paulo Mendes da Rocha em Portugal terão casa digital

Só do Brasil, Sampaio calcula que há mais de 50 mil itens no acervo. Além de Mendes da Rocha, com 8.000 peças catalogadas, e Lucio Costa, com 11 mil, há registros e documentos de nomes de peso da história da arquitetura do país, entre eles Jorge Wilheim, Ruy Ohtake, Gregori Warchavchik, Franz Heep, Oswaldo Bratke, entre outros.

Estruturada em andares, como um prédio de verdade, na comparação de Nuno Sampaio, diretor de museu, a construção virtual terá ainda registros de todas as mostras e debates da Casa da Arquitectura e os acervos de outros arquitetos brasileiros, portugueses e estrangeiros à disposição de pesquisadores e do público em geral.

A Casa da Arquitectura, museu português nos arredores do Porto que recebeu milhares de documentos, fotografias, desenhos, maquetes, filmes e rascunhos desses nomes fundamentais da arquitetura brasileira, inaugura em 13 de maio o que chama de Edifício Digital, com parte da coleção já escaneada e o restante em andamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.