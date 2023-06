Acervo de Emanoel Araújo, com mais de 6.000 mil itens, será leiloado este ano

Araújo, que já foi diretor do Museu de Arte da Bahia, da Pinacoteca do Estado de São Paulo e lecionou na New York University, atuou por mais de seis décadas. Sua obra abrange da gravura à cenografia e ressalta o papel da herança negra na cultura brasileira.

A coleção do artista baiano, que também foi curador, intelectual e fundador do Museu Afro Brasil, inclui peças de autores históricos, brasileiros, esculturas, design, fotografia, arte sacra, joalheria colonial e artesanato, entre outras.

