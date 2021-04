Mesmo com operação militar, Amazônia tem recorde de desmatamento

Em março de 2021, foram devastados 367,61 km² na Amazônia, tendo o maior desmatamento para o mês em toda história do monitoramento feito pela plataforma Terra Brasilis, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Antes, o maior desmatamento no mês de março havia sido em 2018, com 357 km². No caso de devastação durante o primeiro trimestre do ano, 2020 ficou com o primeiro lugar com 797 km², já 2021 fica em quarto lugar.

No começo de janeiro de 2021, o ano pareceu promissor na redução do desmatamento na região da Amazônia Legal. Com 86 km², o mês neste registrou cerca de 69% menos do que o registrado no ano passado. Porém, voltou a crescer em fevereiro, com 123 km². Um aumento de 43% em um mês.

Agora, comparando março deste ano com fevereiro, o crescimento é ainda maior, com um aumento de mais de 198%. Apesar do ano passado ter sido o pior em desmatamento, o mês de março de 2021 superou 2020, foi um crescimento de 12%. Vale lembrar que só estamos no quarto mês do ano.