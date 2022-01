Xavante de 8 anos é a 1ª criança vacinada contra covid no Brasil

Começou nesta sexta-feira (14 )a vacinação contra a Covid 19 em crianças Brasil. O primeiro imunizado foi o menino Davi, de 8 anos. Ele é indígena da etnia Xavante, e faz tratamento ortopédico na cidade de Sorocaba, no interior paulista. Durante o evento simbólico, no Hospital das Clínicas de São Paulo, ele foi apresentado pelo governador João Dória (PSDB). A campanha nos postos vai iniciar na segunda-feira (14).

Os lotes da vacina pediátrica da Pfizer chegaram na madrugada dessa quinta-feira (13) ao aeroporto de Guarulhos, na capital paulista, onde fica o centro de armazenamento do Ministério da Saúde. Dali, foram distribuídas aos estados, que estão repassando aos municípios.

Em Minas Gerais, a imunização vai começar neste sábado (15), na região metropolitana de Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, a expectativa é vacinar a criançada no domingo (16). Também no mesmo dia está prevista a aplicação das primeiras doses no Distrito Federal. A Iolanda Almeida, de Brasília, está ansiosa para vacinar a filha Maitê, que tem seis anos.



No Amazonas, primeiro serão vacinadas crianças indígenas e quilombolas, e as que vivem em abrigos junto a pessoas com maior risco para evolução grave de Covid-19. Já no Rio Grande do Sul, a imunização deve iniciar na próxima quarta-feira, dia 19, em todos os municípios.

Lembrando que a vacinação da garotada será em ordem decrescente: a partir dos onze anos, e a prioridade será para as crianças com comorbidades. Não será preciso autorização por escrito de pais, mães ou responsáveis. Mas a criança precisa estar acompanhada no momento da imunização.

E tem outra boa notícia sobre vacinas. O ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (14) que a segunda remessa de doses da vacina pediátrica da Pfizer foi antecipada para o dia 16, próximo domingo. Serão mais 1 milhão e duzentas mil doses. E fechando o mês de janeiro, no dia 27, chegam ao país mais 1 milhão e oitocentas mil doses do imunizante.