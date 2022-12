Wilson e David demonstram harmonia após especularem desavenças

Manaus/AM - A relação do governador Wilson Lima (União) com o prefeito David Almeida (Avante) continua em plena harmonia pelo que foi registrado nos bastidores da cerimônia de posse da nova desembargadora Luiza Marques, nesta quarta-feira (8). Nos cliques do fotógrafo Raphael Alves é possível notar que os dois políticos, unidos desde as eleições deste ano, continuam alinhados e bem humorados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.