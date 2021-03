Webpalestra explica eventos adversos após vacina contra Covid-19

Manaus/AM - Instruir profissionais envolvidos no processo de vacinação contra a Covid-19, é tema de uma webpalestra, ministrada pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que explicará sobre possíveis eventos adversos após a aplicação do imunizante, bem como o processo de notificação de casos. As vagas são ilimitadas.

A capacitação acontece nesta sexta-feira (05), das 14h às 16h, e será transmitida de forma on-line, tendo como público-alvo técnicos, auxiliares de Enfermagem, além de estudantes e acadêmicos de universidades públicas e privadas. A abordagem levará em consideração informações repassadas pelos laboratórios fabricantes das vacinas repassadas ao Amazonas, a CoronaVac/Butantan e a AstraZeneca/Oxford.

O treinamento será transmitido pelo Sistema IPTV da UEA “Telessaúde”, pelo aplicativo Mano Web, disponível em tablets, celulares e notebooks, e também pelo YouTube através do canal “telessaudeamazonas”.