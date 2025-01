Volume de chuva em Manaus superou 70 mm de precipitação, diz Defesa Civil

Na Zona Norte, moradores da rua Urupá, no bairro Colônia Santo Antônio, relataram desabamentos que afetaram residências e deixaram algumas famílias temporariamente desalojadas. O muro de uma obra desabou durante a madrugada e invadiu as casas, mas felizmente ninguém ficou ferido. No bairro Riacho Doce, uma encosta cedeu, destruindo a casa de uma moradora.

Manaus/AM - A forte chuva que atingiu Manaus na noite deste sábado (18) superou as expectativas, provocando desabamentos e alagamentos em diversos pontos da cidade. A Defesa Civil do Estado informou que o volume pluviométrico ultrapassou os 70 mm, causando danos significativos em várias áreas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.