Vítimas de acidente de avião em Barcelos são identificadas; corpos chegam ao IML em Manaus

Manaus/AM - O avião de pequeno porte que caiu no sábado (16) no município de Barcelos (a cerca de 400 km de Manaus) levava 12 passageiros e dois tripulantes. Nenhum dos ocupantes da aeronave sobreviveu. Os corpos chegaram na tarde deste domingo (17), ao instituto médico Legal, em Manaus.

De acordo com a Folha de São Paulo, a aeronave Embraer EMB-110 "Bandeirante", prefixo PT-SOG, da empresa ManausAerotáxi, foi fabricada em 1991 e tinha capacidade de até 18 passageiros. Neste domingo (17), o Governo do Amazonas recebeu a lista com os nomes dos 12 passageiros, repassada pela Manaus Aerotáxi, empresa responsável pelo avião. O nome completo dos dois tripulantes não foi divulgado: o piloto foi identificado pelo sobrenome Souza e o copiloto como Galvão.

Confira os nomes das vítimas:

EURI PAULO DOS SANTOS

Empresário do setor de telecomunicações, era morador de Uberlândia (MG).

FÁBIO CAMPOS ASSIS

Morador de Anápolis (GO).

FÁBIO RIBEIRO

Morador de Uberlândia (MG).

GILCRESIO SALVADOR MEDEIROS

O empresário de 74 anos teve sua morte confirmada pela Pousada Serra da Mesa, em Niquelândia (GO), da qual era dono.

GUILHERME BOAVENTURA RABELO

Sócio em uma empresa de construção civil em Uberlândia (MG).

HAMILTON ALVES REIS

Morador de Uberlândia (MG).

HEUDES FREITAS

Morador de Uberlândia (MG). Era o CEO da empresa Solobrasil Sondagens e Fundações.

LUIZ CARLOS CAVALCANTE GARCIA

Morador de Uberlândia (MG).

MARCOS DE CASTRO ZICA

Morador de Goiás.

RENATO SOUZA DE ASSIS

ROLAND MONTENEGRO COSTA

Aposentado do Hospital de Base do Distrito Federal, era um dos passageiros que estava no avião que caiu em Barcelos. Roland era cirurgião do aparelho digestivo, considerado pioneiro dos transplantes de Brasília Ele ainda atendia em consultório particular e operava em alguns hospitais de Brasília. Graduado pela Faculdade de Medicina da UFMA (Universidade Federal do Maranhão) em 1978, fez a residência em cirurgia geral no Hospital de Base de Brasília entre 1979 e 1982.

WITTER FERREIRA DE FARIA

Era empresário do setor de agronegócio em Uruaçu (GO).

De acordo com o Governo do Amazonas, ainda não é possível determinar as causas do acidente, mas a Defesa Civil do Amazonas acredita que o mau tempo da região pode ter contribuído para o acidente. Segundo o órgão, chovia forte momentos antes da queda do avião que levava os turistas brasileiros para pescar no Rio Negro. As investigações ficarão a cargo do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII) e da Polícia Civil do Amazonas.

De acordo com a perita Margareth Vidal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), agora será feito o confronto necropapiloscópico, ou seja, a identificação civil técnico-científica das vítimas, para liberação dos corpos.