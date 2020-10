Vídeo: Presidente do Boi Caprichoso fala sobre saída de David Assayag

O presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato se pronunciou na noite deste domingo (25) após rumores de que o levantador de toadas David Assayag teria fechado contrato para voltar ao Boi Garantido, onde permaneceu por quase 15 anos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Jender afirma que "foi surpreendido por fotos" ao descobrir a saída do item 02 do Caprichoso. Ele ainda disse que tentou conversar com David Assayag mas que não foi atendido. Ao falar sobre o futuro do Boi, o presidente garante que em breve vai anunciar "o novo ou a nova levantadora de toadas" e assegura que o novo item será campeão do próximo festival, em Parintins.

David Assayag foi levantador de toadas do Boi Garantido de 1995 a 2009. No mesmo ano, ele retornou ao Boi Caprichoso, onde ficou por 10 anos. Ele ainda não se manifestou sobre o assunto.