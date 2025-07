Venezuelano é atropelado ao tentar atravessar a rua no Rapidão

Manaus/AM - Um venezuelano, ainda não identificado pela polícia, foi atropelado na noite desta terça-feira (29) ao tentar atravessar o anel viário Rapidão, na zona Oeste de Manaus.

À polícia, o motorista de um carro Voyage informou que a via estava escura e ele não teria visto o momento em que a vítima teria tentado atravessar. O venezuelano foi atingido pelo veículo e, posteriormente, socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia.

No entanto, o estado de saúde do homem não foi divulgado. O motorista do carro permaneceu no local até a vítima ser encaminhada para o hospital.