Maior base da Guarda Municipal de Manaus será inaugurada no São José

A nova base também será polo de formação e capacitação de novos agentes, com cursos já previstos para agosto, e integra o plano de expansão da segurança pública municipal, que inclui um concurso público com 500 vagas previstas para 2026.

Com estrutura moderna e multifuncional, a base Leste vai sediar serviços estratégicos como a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), o Batalhão Ambiental, a Defesa Civil, a central de monitoramento urbano da Defesa Civil, o canil operacional e até espaço para custódia temporária, além da instalação da Guardiã Maria da Penha, voltada ao atendimento humanizado de mulheres com medidas protetivas.

