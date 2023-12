Veja lista das Pessoas com Deficiência selecionadas para espaço acessível na 45ª Expoagro

Ao todo, 60 vagas serão disponibilizadas por dia de feira. Cada PcD terá direito a sua vaga e de um acompanhante. O espaço conta com com disponibilização de água e banheiro exclusivo.

Manaus/AM - As secretarias de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Produção Rural (Sepror), divulgou, nesta Sexta-feira (1º), a lista de Pessoas com Deficiência (PcD) selecionadas para o espaço acessível da 45ª edição da Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), que acontece de 5 a 10 de dezembro.

