Veja canais para atendimento Pré-processual da Corregedoria de Justiça

A Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas está reforçando a divulgação dos canais de contato e para o recebimento de demandas durante este período de pandemia.

Responsável por receber demandas relativas a processos com suposta morosidade processual, o Núcleo de Atendimento Pré-processual (NAPP), disponibiliza a advogados e à população em geral o contato telefônico (92) 2129-6680; o WhatsApp (83) 99669-3334 — contato telefônico da coordenadora do NAPP, Juliana Villarim — e o email [email protected] A orientação fornecida é a de que os contatos sejam firmados, pelos interessados, de segunda à sexta-feira, de 8h às 14h (período que corresponde ao expediente do Poder Judiciário).

As demandas também podem ser apresentadas a partir do preenchimento de um formulário que pode ser acessado na opção "Fale Conosco" no portal da Corregedoria na internet ou diretamente no endereço eletrônico: https://www.tjam.jus.br/index.php/cgj-fale-conosco.

Além dos contatos indicados o NAPP também disponibiliza um balcão vitual, por meio do qual, de segunda à sexta-feira, de 8h às 14h, os interessados podem apresentar demandas ou solicitar informações tratando diretamente (por áudio e vídeo), via plataforma Google Meet, com servidores do Núcleo. O balcão virtual pode ser acessado no link: https://meet.google.com/cfe-afvc-kih

O Núcleo de Atendimento Pré-processual da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas é um dos canais de aproximação do jurisdicionado com o tribunal nesse momento de pandemia.

De acordo com informações do NAPP, 70% das reclamações recebidas, são atendidas e resolvidas antes da formalização de um processo.