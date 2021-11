Vacinação contra Covid será exigida para entrada na Defensoria do Amazonas

A diretriz sobre a exigência da vacinação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico da DPE-AM no último dia 19. Para os assistidos da instituição, será cobrada a apresentação da carteira de vacinação física ou digital (pelo app Conecte SUS) na entrada das unidades.

Manaus/AM - A partir da próxima segunda-feira (29), a entrada nas unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) será permitida apenas com a apresentação da carteira de vacinação física ou digital (pelo app Conecte SUS). Será exigida pelo menos a 1ª dose da imunização contra Covid-19.

