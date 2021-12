Vacina Premiada sorteia 200 ingressos para evento do pastor Cláudio Duarte em Manaus

Manaus/AM - O pastor Cláudio Duarte estará em Manaus no próximo dia 9 de dezembro, em um evento no Studio 5, zona Sul. O religioso faz sucesso com suas ministrações e palestras irreverentes e bem humoradas que falam principalmente sobre casamento e família.

E quem está com as vacinas em dias terá a oportunidade de concorrer ao sorteio de 200 ingressos ofertados pela campanha Vacina Premiada.

As inscrições para o evento "Decida Ser Feliz" podem ser feitas até o dia 7 de dezembro, pelo endereço bit.ly/SorteioClaudioDuarte.

O resultado do sorteio será divulgado na terça-feira (7), por meio do site oficial da campanha (www.vacinapremiada.am.gov.br) e nas redes sociais do Governo do Estado.