Ufam seleciona estudantes para atuar nas eleições no Amazonas

- 30h por turno, que poderão ser aproveitadas pelas Instituição de Ensino em seus programas de extensão, nos aspectos quantitativo e qualitativo, de acordo com as normas internas aplicáveis das respectivas Instituições de Ensino;

- autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo;

A iniciativa propicia uma experiência gratificante de cidadania, ao mesmo tempo em que beneficia os participantes com a concessão de horas de atividade de extensão, a serem aproveitadas como atividades complementares na grade curricular do aluno.

O Programa Agente Cívico 2022 é uma parceria firmada entre o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e Instituições de Ensino Superior do nosso Estado, objetivando selecionar universitários para atuar nas Eleições, como mesários ou coordenadores de colégios eleitorais.

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas por meio do Departamento de Articulação e Planejamento de Extensão (Darpex/Proext) divulga o Termo de Cooperação Técnica entre Ufam e TRE que seleciona universitários para atuar nas eleições 2022, como mesários ou coordenadores de colégios eleitorais através do Programa Agente Cívico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e Instituições de Ensino Superior.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.