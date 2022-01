Ufam lança processo seletivo para 27 professores substitutos em Manaus, Coari e Humaitá

Manaus/AM - A partir do dia 13 até o dia 20 deste mês de janeiro estarão abertas as inscrições para a seleção de 27 professores substitutos para as unidades acadêmicas de Manaus, Humaitá e Coari da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

As informações para as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Remoto estão disponibilizadas por meio do Diário Oficial da União (DOU, no link Edital Nº 2/2022 .

As vagas são para 20 e 40 horas de trabalho semanais e os vencimentos variam de acordo com a carga horária escolhida e a titulação do candidato aprovado.

Para os profissionais com 20 horas de atuação, o vencimento varia entre o básico para o cargo R$2.236,32 mais R$1.285,89, se possuir doutorado. Já para os que forem trabalhar por 40h, os valores se alteram para R$3.130,85 somados à retribuição por titulação de R$2.700,36, se doutor.

Os interessados podem realizar inscrição acessando a página do Processo Seletivo de 13 a 20 de janeiro.

No endereço também estão disponíveis demais informações sobre o Edital Nº 2/2022. O valor da inscrição pode ser R$90,00, R$130,00 ou R$180,00, de acordo com o requisito mínimo da vaga.

O período para solicitação do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição inicia às 10h de 11 de janeiro e vai até às 17h do dia seguinte (12).

VAGAS

Em Manaus, há vagas para graduados em Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Ciências Contábeis, Estatística, entre outros. Em se tratando das unidades fora da sede, situadas em Humaitá e Coari, a formação exigida para algumas delas é graduação em Letras - Libras ou em qualquer licenciatura, Matemática e Letras - Língua Inglesa.

As provas do processo seletivo serão realizadas em duas etapas: prova didática e prova de títulos. A primeira de caráter eliminatório e classificatório e a segunda, apenas classificatório.

Os candidatos aprovados e contratados exercerão suas atividades de forma presencial.