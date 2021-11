Ufam abre seleção de tutor e professor formador para interior do Amazonas

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abriu Processo de Seleção Simplificada de tutores e professores formadores para o curso de Licenciatura em Música EaD.

A nova graduação será ofertada em parceria com a Faculdade de Artes (Faartes/Ufam) aos municípios polo de Coari, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins e Tabatinga. Os editais estão disponíveis no site da Ufam.

Tutor

As inscrições no processo seletivo para tutores presenciais e a distância ocorrerão de 0h do dia 15 de novembro até às 23h59 do dia 25 de novembro, de forma gratuita, em formulário disponibilizado no link https://forms.gle/Gdbv2xatXnyjU7qX7. Os documentos exigidos para a inscrição (descritos no item 6 do edital) deverão ser anexados ao formulário eletrônico no ato da inscrição em formato PDF.

A lista dos candidatos selecionados, acompanhada da classificação e da pontuação, será divulgada no site do CED (https://ced.ufam.edu.br), de acordo com o cronograma do edital.

O regime de trabalho é de 20h semanais, em escala previamente definida pelo coordenador do curso. Ao todo, são ofertadas seis vagas para tutor a distância, com atuação em Manaus, e uma vaga para tutor presencial em cada um dos polos do curso.

Dentre os requisitos estão: possuir título mínimo de graduação na área ou área afim do curso e comprovar experiência mínima de um ano de atuação no magistério do Ensino Básico ou Superior em estabelecimento de ensino devidamente registrado nos órgãos competentes.

Professor formador

Conforme o Edital nº 25/2021, o período de inscrições para o cargo de professor formador será de 6 a 15 de dezembro. A inscrição será gratuita e ocorrerá em formulário (Anexo II) enviado exclusivamente para o e-mail [email protected], em que deverá constar no título do e-mail a disciplina que pretende concorrer seguido do nome do candidato.

Os documentos exigidos para a inscrição, descritos no item 7 do edital, deverão ser anexados ao formulário de inscrição no formato PDF. A lista dos candidatos selecionados, acompanhada da classificação, será divulgada pela comissão de seleção na secretaria da unidade acadêmica e no site do CED (https://ced.ufam.edu.br).

Dentre os requisitos básicos para o cargo estão: ser docente do magistério superior da Ufam e ter experiência profissional mínima de um ano no magistério superior para o cargo de Professor Formador II e mínima de três anos para Professor Formador I.