Ufam abre inscrições para aplicadores de provas no PSC 2021

Manaus/AM - Os colaboradores já cadastrados no site da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) poderão se inscrever a partir de segunda-feira (03) para trabalhar como aplicador de Prova no Processo Seletivo Contínuo - PSC 2021. Serão oferecidos cerca 1.200 vagas. As provas serão aplicadas dia 30 de janeiro de 2022. O procedimento será realizado exclusivamente através do endereço eletrônico: https://fiscaiscompec.ufam.edu.br. Para mais detalhes, consulte a nota pública de chamada também disponível no site de inscrições da Compec.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.