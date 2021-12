H3N2 mata quatro pessoas em Manaus e ultrapassa 1 mil casos no Amazonas

Manaus/AM - A Influenza A ou H3N2, causou quatro óbitos no Amazonas entre novembro e esta quinta-feira (30). As vítimas são três homens, com idade entre 58 a 74 anos e uma mulher, de 90 anos. Segundo a FVS, as três vítimas do sexo masculino apresentavam comorbidades. Todos os óbitos ocorreram em Manaus, onde também está concentrado o maior número de casos da doença. Até o momento, a FVS contabiliza 1.066 diagnósticos positivos. O Amazonas enfrenta período sazonal para a ocorrência de vírus respiratórios, entre a Influenza A (H3N2), que coincide com o período chuvoso no estado, registrado entre novembro e maio anualmente. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), a população deve ficar atenta caso apresente sintomas gripais, e procurar atendimento médico em unidade de saúde mais próxima, dependendo da gravidade dos sintomas. Em caso de febre, dores no corpo de forma leve, corizas, o paciente deve procurar inicialmente uma unidade básica mais próxima. Caso o quadro seja um pouco mais grave, como falta de ar, cansaço e outros sintomas associados, deve-se buscar um Serviço de Pronto Atendimento (SPA) ou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.