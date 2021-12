Mais de 2,8 mil agentes reforçam segurança em Manaus e no interior durante Réveillon

Manaus/AM - Cerca de 2.850 agentes de segurança pública do Amazonas estão envolvidos na "Operação Réveillon", nesta sexta-feira (31), para reforçar o policiamento na capital e no interior durante a virada de ano. 2,6 mil agentes da Polícia Militar farão patrulhamento em todas as zonas da capital e também no interior para garantir a segurança da população durante as festas de fim de ano. A Polícia Civil estará atuando 24h nos 1°, 6°, 14° e 19° Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e nas Delegacias Especializadas em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e Crimes Contra a Mulher (DECCM/Centro-su). 40 agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) vão realizar fiscalizações em vários pontos da cidade durante todo o final de semana. Cerca de 210 bombeiros militares estarão no reforço com 18 viaturas e duas embarcações com mergulhadores. Os agentes também estarão em postos na rotatória da avenida Coronel Teixeira com avenida do Turismo; na Praça da Polícia, no Centro; na rotatória da Feira do Produtor, bairro Jorge Teixeira; e na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova.

