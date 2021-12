Prazo de inscrição para concurso da Defensoria do Amazonas é prorrogado

Manaus/AM - O prazo para as inscrições no concurso da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) foi prorrogado e os interessados podem se candidatar até às 14 horas (horário de Brasília) do dia 03 de janeiro de 2022 no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pelo certame.

Ao todo, são oferecidas 3 vagas distribuídas entre cargos de nível médio e superior para atuação no Polo do Médio Madeira que abrange os municípios de Manicoré, Nova Olinda do Norte, Borba e Novo Aripuanã, com salários que podem chegar até R$ 6 mil.

As provas serão aplicadas no município de Manicoré, no interior do Amazonas, no dia 06 de fevereiro de 2022.