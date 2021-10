UEA e NT/AM promovem videoconferências sobre saúde em Manaus

Manaus - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) fará promoverá um ciclo de pastosas on-line junto com o Núcleo Telessaúde Estadual do Amazonas (NT/AM), para tratar de vários temas relacionados a saúde em Manaus.

Ao todo serão12 transmissões cujas gravações estarão disponíveis no canal do Telessaúde AM no YouTube e no Programa IPTV (canal: telessaude-am). A programação iniciou hoje (4), com as palestras "Telediabetes: Neuropatia e Pé Diabético" e "Telediabetes: Diabetes Gestacional".

Ainda hoje, às 16h, será transmitida a palestra "Atendimento a pacientes com fissura labiopalatina pela ESB da APS: Importância da equipe multiprofissional no cuidado do paciente com fissura labiopalatina".

Outras palestras serão realizadas durante toda a semana. Os interessados em participar podem acessar o link clicando aqui.