Mais 12 aprovados em concurso da DPE são empossados no Amazonas

Manaus/AM - O defensor público geral, Ricardo Paiva, deu posse a 12 novos servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) nesta segunda-feira (04). Os servidores empossados, que foram aprovados em concurso público, reforçarão o quadro de pessoal em Tefé, sede do Polo do Médio Solimões, Humaitá, sede do Polo do Madeira, e em Manaus. A cerimônia de posse foi realizada na sala do Conselho Superior, na sede da DPE-AM, com a presença dos familiares dos empossandos e membros da diretoria da instituição.

Para Paiva, os dias de posse de servidores são sempre um momento de alegria. Ele lembrou do processo de evolução da Defensoria, que avançou muito nos últimos anos e destacou o papel de cada integrante da instituição neste empoderamento. “Muito do que a Defensoria avançou foi pelo esforço de todos que aqui estão, e tenho certeza de que vocês que estão tomando posse hoje vêm com o mesmo sentimento de fazer a Defensoria crescer”, disse.

Tomaram posse os servidores e servidoras: Adryan Eber Rabelo Silva (assistente técnico administrativo – Tefé); Junior Barbosa dos Santos (assistente técnico administrativo – Humaitá); Paulo Guilherme Amorim Teles (analista jurídico – Manaus); Isabelle Queiroz de Lima (analista jurídico – Manaus); Donaldo Garcia Jana Riker (analista jurídico – Manaus); Giselle Cordeiro Sampaio (analista jurídico – Manaus); Loren Lay Lagoa Jacaúna (analista jurídico – Manaus); Lorena Alves Tavares (analista jurídico – Manaus); Ruan Patrick Teixeira da Costa (analista jurídico – Manaus); Felipe Araújo Duarte (analista jurídico – Manaus); Roberto Rossi da Costa Reis (analista jurídico – Manaus); e Thirso del Corso Neto (analista jurídico – Manaus).