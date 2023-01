UEA divulga processo seletivo para professor temporário de Direito

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou, nesta quarta-feira (04), o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 12 vagas de Professor Auxiliar Temporário (carga horária 40h/semana) do curso de Direito Mediado por Tecnologia, vinculado à Escola de Direito (ED/UEA). O período de inscrições inicia no dia 10/01 e vai até dia 24/01. Para participar, é necessário possuir graduação em Direito e pós-graduação na área.

As inscrições serão realizadas de forma on-line, via e-mail, através de envio da Ficha de Inscrição e dos documentos requisitados pelo edital: cópia do RG, CPF, Título de Eleitor e Comprovante de Residência; cópia do Diploma, Certificado ou Declaração com Histórico Escolar; cópia do Lattes; comprovação de experiência profissional no Magistério Superior; Contagem de Tempo, Declaração do Empregador ou cópia da Carteira de Trabalho.

Sobre o Processo - O PSS é composto por três etapas avaliativas, sendo: 1- Análise documental; 2- Prova didática; e 3- Análise Curricular. A 2ª etapa consiste na ministração de uma aula de 30 minutos, apresentando conteúdo de acordo os temas constantes no edital.

Para mais informações sobre o PSS, é possível conferir, na íntegra, o edital por meio do link https://www2.uea.edu.br/home