UEA divulga edital para bolsas de extensão em projetos; confira

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga o edital de seleção para bolsas de extensão nos projetos do Observatório de Turismo (Observatur-UEA). O processo abre oito vagas para os alunos atuarem no período de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023. As inscrições estarão abertas de 10 a 24 de janeiro de 2022. Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha de inscrição incluída no edital e enviar ao e-mail [email protected]

O objetivo do processo é proporcionar o aperfeiçoamento técnico e formação didático-pedagógica dos estudantes da UEA por meio de ações de extensão articuladas ao ensino e pesquisa. O resultado parcial do processo seletivo será divulgado no Portal da UEA (Menu de Serviços "Seleção e Concursos", na categoria "Extensão - Projetos de Extensão") no dia 28 de janeiro de 2022.

Para mais informações, confira o edital pelo link abaixo.

https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=5001