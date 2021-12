Defensoria empossa mais 11 aprovados em concurso público no Amazonas

Manaus/AM - Mais 11 aprovados em concurso público da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), foram empossados nesta quarta-feira (22) e passam a integrar o quadro efetivo da instituição e reforçarão o trabalho realizado em Manaus, Tefé, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. O defensor público geral, Ricardo Paiva, destacou os avanços alcançados pela Defensoria ao longo do ano, como a nomeação de novos servidores que fortalecem a instituição, mesmo em meio às dificuldades geradas pela pandemia de Covid-19. “Foi um ano que começou muito difícil, sobretudo, no Amazonas, por tudo que vivemos e nem no melhor dos sonhos imaginaríamos que terminaríamos 2021 com tantos avançamos como as inúmeras posses de novos servidores que realizamos. Que alegria é estar na condição de defensor público geral e poder realizar, para muitos de vocês (empossandos), o sonho de ser servidor público", pontuou. Tomaram posse os servidores e servidoras: Lucas Katsuya Melo Taniguchi, Silene Pereira dos Santos, Eduardo Matheus Oliveira do Nascimento, Fabio Serrão da Silva, Luiz Eduardo Caldas Garcia e Eder Leoni Mancini no cargo de assistente técnico de Defensoria para atuação em Manaus. Nadynny Nogueira de Souza Bentes e Leon Expedito de Araujo Raimundo tomaram posse no cargo de analista jurídico de Defensoria e assistente técnico em agrimensura, respectivamente, para atuação em Manaus. Já Rafael Souza Castro tomou posse no cargo de assistente técnico de Defensoria para atuação em Tefé, Rodrigo Hilario Rabelo no cargo de assistente técnico de Defensoria para atuação em Tabatinga e Guilherme Alves Maia Neto no cargo de assistente técnico de Defensoria para atuação em São Gabriel da Cachoeira.

