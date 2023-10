Tríplice fronteira: ‘Dia D’ inicia campanha de multivacinação em Tabatinga

Manaus/AM - Crianças e adolescentes residentes na tríplice fronteira, entre Brasil, Peru e Colômbia, tiveram a oportunidade de atualizar os esquemas vacinais no Dia D da multivacinação, neste sábado (21), organizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Tabatinga, no Amazonas. A campanha de multivacinação segue até 31 de outubro.

Estão disponíveis imunizantes do calendário nacional de vacinação e da Covid-19 para menores de 15 anos. Estrangeiros vindos de Santa Rosa, no Peru, e Letícia, na Colômbia, também podem se vacinar durante a ação. Na abertura do “Dia D”, foram vacinadas crianças e adolescentes dos três países representando o caráter da ação voltado à comunidade fronteiriça.

A iniciativa é destinada a ampliar as coberturas vacinais contra doenças imunopreveníveis. Pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), técnicos estão em Tabatinga desde o dia 16 de outubro, dando suporte à equipe de profissionais de saúde da Semsa do município e supervisionando os processos de planejamento das ações da campanha, segundo destaca a diretora-presidente da Fundação, Tatyana Amorim.

A gerente de imunização no DVE da FVS-RCP, Angela Desirée, destaca que esse tipo de visita técnica, quando os técnicos se fazem ainda mais próximos dos profissionais locais, permite aprimoramento do trabalho com foco nos resultados. “O feedback destas visitas tem sido muito positivo, porque permite conhecer a realidade das cidades e promover o apoio ao trabalho destes profissionais”, disse Angela, que também é coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Microplanejamento

A estratégia adotada pela Fundação na iniciativa contempla o microplanejamento das ações partindo do reconhecimento da realidade local, considerando as características sociodemográficas, econômicas, sociais e necessidade do município.

As ações de microplanejamento são desenvolvidas por diferentes níveis de atenção que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS) nas diversas áreas relacionadas à imunização, como o Programa de Imunização, Vigilância Epidemiológica, Atenção Primária à Saúde (APS) e Saúde Índigena.