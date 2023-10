Governo já enviou 400 toneladas de ajuda humanitária para famílias afetadas pela seca no Amazonas

Manaus/AM - O Governo do Amazonas registrou na sexta-feira (20) a entrega de 400 toneladas de mantimentos destinados à população afetada pela estiagem em todo o estado. Já foram transportadas cerca de 30 mil cestas básicas e 42 mil garrafas de água potável para o interior.

De acordo com o secretário da Defesa Civil do Amazonas e coordenador do comitê intersetorial, coronel Francisco Máximo, a estimativa é de que sejam distribuídas aproximadamente 65 mil cestas básicas até o fim da estiagem. "Poderemos chegar a mais de 800 toneladas de alimentos doados para as comunidades que estão sofrendo com os fortes impactos da estiagem", afirmou.

Nos próximos dias, o Governo do Amazonas, com apoio do Governo Federal, deve entregar mais 10 mil cestas básicas para o município de Tabatinga. Os alimentos serão transportados em uma aeronave da Força Aérea Brasileira e, já no município, em aeronaves menores e embarcações para outras cinco cidades da calha do Alto Solimões, que estão recebendo cerca de 8 mil cestas básicas.

Cerca de 59 municípios permanecem em situação de emergência devido à estiagem, um município segue em situação de alerta e apenas dois em normalidade. Em todo o Amazonas, são 590 mil pessoas afetadas pelo fenômeno natural, o equivalente a 146 mil famílias.