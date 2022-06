Vivian Amorim vibrou muito ao ver o Caprichoso, boi-bumbá que tem a sua torcida no Festival Folclórico de Parintins. A emoção da apresentadora e ex-bbb amazonense foi quase palpável pelos seguidores que acompanharam alguns dos momentos publicados por ela no Instagram.

Torcedora do Caprichoso, Vivian Amorim arrepia com emoção em Parintins: 'de corpo e alma' https://t.co/G8JbUbLLx2 pic.twitter.com/4DHSb0IWMx — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) June 26, 2022

“Eu te amo, boi Caprichoso!”, gritou Vivian ao ver a apresentação do ítem. Durante a apresentação do Garantido, ela compartilhou detalhes, explicando as apresentações para o público que não conhece o festival, mas quando Caprichoso chegou, mal conseguiu filmar. "Aahhh, eu não tive maturidade pra continuar filmando quando meu boi apareceu", disse ela.

Mãe de primeira viagem, Vivian Amorim demorou para compartilhar os registros que ela fez na primeira noite do festival, já que precisou conciliar a paixão pelo espetáculo com os cuidados com a filha Malu, que ainda vai completar 6 meses. Acompanhada do noivo, Leo Hirschmann, pouco depois das apresentações ela já voltou para casa em Manaus, para cuidar da neném.

Por lá, ainda deu tempo de confraternizar com a amiga Ana Clara, a quem Vivian apresentou o Festival de Parintins, e acabou se apaixonando pelo Garantido. Agora, além de ex-bbbs e apresentadoras, as duas compartilham a paixão pelo festejo amazônico.

Vivian e Ana combinaram a arte nas unhas, deixando o amor por seus bumbás bem claro. Ana Clara pintou as unhas de vermelho e fez um “G”, de Garantido, e Vivian estampou o “C” de Caprichoso com a cor azul ao fundo.