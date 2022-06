No Dia Nacional do Diabetes, endocrinologista alerta para prevenção e cuidados

Manaus/AM - Neste domingo (26), é o Dia Nacional do Diabetes, doença crônica decorrente da deficiência na produção ou resistência na ação do hormônio insulina, produzido no pâncreas, que atinge 8,9% da população brasileira.

Por conta desta data, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) alerta para os sinais, cuidados com a saúde, prevenção e o tratamento da doença na Atenção Básica. A endocrinologista infantil Julia Fernandes, que atua no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic+) Dr. Afrânio Soares, explica que existem alguns tipos de diabetes, sendo mais comuns os tipos 1 e 2.

“O mais prevalente é o diabetes do tipo 2, mais comum em adultos e idosos. É um diabetes adquirido sobretudo por conta de maus hábitos de vida, como obesidade, sedentarismo e tem uma forte tendência genética. O diabetes do tipo 1 é o segundo mais comum, é o mais frequente em crianças e adolescentes, tem causa autoimune, não é causado por alterações de hábitos de vida e tem pouca tendência genética. Nesse caso, existe uma destruição das células do pâncreas onde existe a produção desse hormônio insulina”, explica a médica.

Sintomas

Emagrecimento repentino, aumento da vontade de urinar com mais frequência (diurese excessiva), fome e sede são sinais da doença. Segundo a médica, a Diabetes algumas vezes não apresenta sintomas ao longo dos anos, como no tipo 1, sendo necessário realizar exames laboratoriais, pelo menos uma vez ao ano, para verificar os índices de açúcar no sangue e obter o diagnóstico para início do tratamento.

A endocrinologista reforça a necessidade de redobrar a atenção no caso de familiares com a doença.

Cuidados

A médica ressalta ainda que a doença pode levar a complicações se não houver o tratamento correto. Um dos problemas mais comuns é o Pé Diabético, infecções ou problemas de circulação que ocorrem nos pés de pessoas com diabetes não controlada. Em casos mais graves, a alteração pode levar à amputação dos membros.

Uma das formas de tratamento é controlar a glicemia uma vez que a alta concentração de glicose (açúcar) na corrente sanguínea pode causar sérios danos à saúde.

A mudança de estilo de vida é fundamental para prevenir e regular a doença. Cuidados com a alimentação, a prática de exercícios físicos e a disciplina devem se tornar hábitos, sobretudo, para quem tem tendência familiar para a doença e são fundamentais para garantir qualidade de vida ao paciente diabético.