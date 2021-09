TJAM realiza mutirões para agilizar processos previdenciários no Amazonas

Atualmente, o acervo do TJAM conta com menos de 13 mil processos previdenciários em curso. A pretensão é de reduzir esse acervo para menos de 4 mil em um ano”, explicou o juiz Roberto Santos Taketomi.

Além de Humaitá, as Comarcas de Itacoatiara, Autazes e Manacapuru serão beneficiadas com o mutirão, que já foi realizado nas Comarcas de Lábrea, Careiro Castanho e Manaquiri.

As partes, em grande maioria, pessoas idosas e em situação de vulnerabilidade social, vêm sendo atendidas com o devido cuidado, dentro das restrições impostas pela pandemia da covid-19.

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas realiza mutirões de instruções e perícias médicas e sociais em processos previdenciários em municípios no interior do Amazonas.

