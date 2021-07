Temperatura deve cair até 8ºC durante onda de frio no Amazonas, diz Inmet

O Inmet informou ainda que a queda das temperaturas será causada pela chegada de uma massa de ar frio que deve atingir toda a região Sul e Sudeste, além de boa parte do Centro-Oeste e alguns estados do Norte e Nordeste.

De acordo com o órgão de meteorologia, o frio deve durar até o sábado (31). Já nesta segunda-feira (26), o frio foi sentido nas regiões da calha do Juruá, Purus, Madeira, Alto Solimões, Médio Solimões, Baixo Solimões e Rio Negro.

