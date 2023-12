TCE vai instaurar comitê de crise na saúde pública do Amazonas

Manaus/AM - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) vai instaurar um comitê de crise na saúde pública do Amazonas atendendo ao pedido do deputado estadual Wilker Barreto (Cidadania).

A solicitação do parlamentar visa garantir recursos do Estado para a regularização dos serviços em meio a redução de serviços médicos.

Durante a reunião, que contou com a presença do conselheiro efetivo do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (Cremam), Dr. Fábio Arruda, o parlamentar explicou a importância do comitê de crise para buscar soluções sobre os salários atrasados dos profissionais da saúde e a diminuição de serviços médicos por falta de pagamento.

O TCE concordou com a instauração do comitê de crise, convocando uma reunião na sede do órgão na próxima quarta-feira, 6, sem horário definido, com Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) e Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), para buscar soluções.