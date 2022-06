STJ pede esclarecimentos após show proibido de Bruno e Marrone acontecer no Amazonas

Manaus/AM - O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, solicitou ao presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), nesta sexta (17), informações sobre a realização de shows no município de Urucurituba (AM) mesmo após proibição expressa do STJ.

Segundo o Conjur, o ministro acionou o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) para a apuração de eventual crime de responsabilidade por parte do prefeito da localidade, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 201/1967.

Na quinta-feira (16), atendendo a pedido do MP-AM, Martins proibiu a prefeitura de Urucurituba de contratar e promover apresentações da dupla sertaneja Bruno e Marrone e do grupo de pagode Sorriso Maroto, previstos na programação da 17ª Festa do Cacau. Segundo a promotoria, seriam pagos R$ 500 mil à dupla e R$ 200 mil ao conjunto.

Porém, após notícias veiculadas na mídia regional e nacional sobre a apresentação de Bruno e Marrone na noite de quinta, o presidente do STJ decidiu pedir esclarecimentos sobre o cumprimento de sua decisão.

"Registro que, caso os eventos suspensos pela decisão judicial tenham sido custeados com recursos privados, caberia ao requerido comprovar nos autos e solicitar a liberação dos shows ao presidente do STJ", explicou o ministro.