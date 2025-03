Sistemas de trânsito ficarão temporariamente indisponíveis em Manaus

Manaus/AM - A Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam) realizará, entre os dias 28 e 31 de março de 2025, a migração do banco de dados do Datacenter da Empresa da versão Oracle Exadata para a versão X10M, a mais moderna do mercado.

O processo terá início às 18h de sexta-feira (28) e previsão de conclusão é às 6h de segunda-feira (31). Durante esse período, os sistemas de trânsito estarão temporariamente indisponíveis.

Essa atualização faz parte do compromisso da Prodam com a modernização da infraestrutura do datacenter do Estado do Amazonas, garantindo maior velocidade de processamento, melhor capacidade de armazenamento e mais eficiência na gestão das aplicações hospedadas.

Durante todo o processo de migração, o Serviço de Atendimento ao Cliente da Prodam (SAC-P) estará de prontidão e poderá ser contactado pelo e-mail [email protected], telefone (92) 2121-6490 e whatsapp (92) 99962-1608.