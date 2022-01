Sine Amazonas terá novo horário de atendimento a partir de segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego do Amazonas (Sine-Am), informou que na próxima segunda-feira (17), o atendimento presencial será realizado até o meio-dia. O motivo da redução no horário do atendimento presencial é que será realizada sanitização nas dependências da secretaria, como forma de prevenção da disseminação da Covid-19 e da Influenza H3N2 no estado. O atendimento presencial retorna no horário normal na terça-feira (18). A Setemp informa ainda que o Shopping do Artesanato e Economia Solidária, administrado pela Setemp, não irá funcionar na segunda-feira, devido à sanitização das lojas dos permissionários.

